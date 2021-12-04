Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 в рамках второго этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

Бабиков прошел дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 33.6 секунды. Он допустил лишь один промах — на втором огневом рубеже.

В тройку призеров вошли норвежец Эрлен Бьонтегорд (23 секунды отставания) и француз Реми Брутье (46,5 секунды отставания).

На 23-й позиции расположился еще один российский спортсмен Ильназ Мухамедзянов. Он сделал 8 промахов на четырех огневых рубежах и отстал от лидера на 2 минуты и 20 секунд.

На 33-м месте расположился Никита Поршнев, он промахнулся четыре раза и отстал на 2 минуты и 42 секунду. Евгений Гараничев финишировал на 37-й позиции, у него также четыре промаха на четырех рубежах, а также почти три минуты отставания.