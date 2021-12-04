На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере началась женская гонка с раздельным стартом на 10 километров. Спортсменки будут преодолевать дистанцию коньковым стилем.

Сборную России по лыжным гонкам в этой гонке представляют семь лыжниц: это Лилия Васильева (5-й стартовый номер), Анастасия Рыгалина (6-й номер), Мария Истомина (16-й), Вероника Степанова (35-й номер), Наталья Непряева (50-й номер), Татьяна Сорина (58-й номер), Юлия Ступак (60-й номер).

Ранее мужскую «разделку» выиграл представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, на подиуме оказались еще двое норвежцев — Ханс Холунд и Мартин Нюнгет. Лучший из россиян Алексей Червоткин — лишь на четвертом месте, остальные представители команды финишировали за пределами топ-10.