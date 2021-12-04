Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлениях российских спортсменов в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Слова Бородавко прозвучали в эфире «Матч ТВ». По мнению Бородавко, Алексей Червоткин показал один из лучших результатов в коньковом ходе.

«Денис Спицов не удивил – достаточно неплохо, в своем стиле сильно прошел финишный круг. Не повезло, что где-то не было спарринга по гонке. Червоткин вывез на своих плечах Нюнгета к 3-му месту», — отметил тренер.

По словам Бородавко, насчет не самых лучших лыж нужно спрашивать у сервисеров, по отметкам не самой лучшей выдалась вторая половина круга, спусковая часть.

Напомним, Алексей Червоткин занял 4-е место, Александр Большунов — 14-е.