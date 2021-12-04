Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла женскую гонку с раздельным стартом коньковым стилем на 10 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Спортсменка преодолела дистанцию за 26 минут, 58,4 секунды. Лишь 0,3 секунды на финише ей проиграла представительница Норвегии Тереза Йохауг, у которой серебро. На третьей позиции расположилась американка Рози Бреннан: у неё примерно 11 секунд отставания.

Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала на 5-й позиции: 28,5 секунд отставания от результата Карлссон. Татьяна Сорина расположилась на 8-м месте: 35,8 секунды отставания.

17-е место в гонке заняла Вероника Степанова, на 19-м месте — Анастасия Рыгалина. Лишь 22-ю позицию на финише смогла занять Юлия Ступак, Лилия Васильева стала 28-й, Мария Истомина — 40-я.