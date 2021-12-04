Российский голкипер Илья Свинов подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Информация о заключении соглашения появилась на официальном сайте клуба.

Свинов выступал ранее за воронежский «Факел», контракт со «Спартаком» вступит в силу с 1 января 2022 года, его срок установлен до 31 мая 2025 года. Соглашение можно будет продлить ещё на один год по инициативе «Спартака».

Сейчас Илье Свинову 21 год. Профессиональную карьеру он начинал в тольяттинской «Ладе», после чего выступал за новотроицкий клуб «Носта», а затем перешел в воронежский «Факел». В первой части сезона ФНЛ в составе «Факела» Свинов провел 11 сухих матчей, а также показал отличную статистику — меньше одного гола за матч в среднем в первой половине сезона. «Факелу» это помогло завершить первую половину турнира на втором месте.