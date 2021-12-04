Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на 10 километров в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, Швеция.

Ройселанд допустила лишь один промах — на третьем огневом рубеже — и прошла дистанцию за 32 минуты и 20.6 секунды. Стартовала норвежка с отставанием в более чем 40 секунд от австрийки Лизы-Терезы Хаузер.

На подиум попали две француженки — Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Они проиграли 4,8 и 7 секунд соответственно.

Лучшее выступление среди россиянок показала Ульяна Нигматуллина. Она финишировала на 17-й позиции, по ходу гонки сумев отыграть 12 мест. Светлана Миронова потеряла четыре позиции и финишировала 24-й, Кристина Резцова также потеряла четыре позиции и стала 31-й (5 промахов). Ирина Казакевич поднялась вверх на 13 позиций и оказалась на 32-м месте (4 промаха). Лариса Куклина заняла 36-е место с пятью промахами.