Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

Счёт в этой встрече был открыт лишь на 75-й минуте встречи. Отличился норвежский полузащитник Эмиль Бохинен с передачи Чидеры Эджуке. Отметим, Бохинен вышел на поле лишь на 71-й минуте встречи, заменив Максима Мухина.

Победа над «Крыльями Советов» помогла ЦСКА набрать 27 очков и временно подняться на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 8-й позиции с 24-мя очками после 17 туров.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом», а «Крылья Советов» — с казанским «Рубином».