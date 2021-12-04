Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над немцем Домиником Кёпфером в полуфинале Кубка Дэвиса. Во втором сете он не оставил шансов сопернику и вывел страну вперед в турнирном зачете.

Встреча в Мадриде (Испания) завершилась со счетом — 6:4, 6:0.

Победитель сделал девять эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету соперника остались две подачи навылет и столько же ошибок. После этой игры счет в серии с немцами стал — 1:0.

Вторая полуфинальная встреча между Даниилом Медведевым и Яном-Леннардом Штруффом состоится сегодня, 4 декабря. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

При победе в полуфинале россияне поборются за титул со сборной Хорватии в итоговых встречах Кубка Дэвиса.