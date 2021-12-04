Российская биатлонистка Анастасия Шевченко взяла серебряную медаль в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Это вторая награда спортсменки в этот уик-энд.

Золото выиграла норвежка Рагнхильд Фемстейневик, при этом она допустила один промах. Шевченко с таким же количеством ошибок финишировала в 10-ти секундах от нее. В тройке призеров оказалась еще представительница Франции Пола Боте, на ее счету — промах и 22 секунды отставания.

Еще одна россиянка Екатерина Носкова стала четвертой, допустив уже три ошибки, но незначительно проиграв по времени (+28,0). Наталья Гербулова была по итогам гонки 15-й, а Анастасия Гореева — 17-й.

Ранее завершился мужской масс-старт. Там свою вторую победу одержал Антон Бабиков.