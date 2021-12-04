На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде стартовала мужская эстафетная гонка на 4 х 7,5 километров.

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Сборную России представит следующий состав: первый этап побежит Карим Халили, затем на старт выйдет Даниил Серохвостов, он передаст эстафету Александру Логинову, а на финише будет бороться Эдуард Латыпов.

В этой эстафете национальная команда побежит под пятым номером, так как в прошлом сезоне сборная стала пятой в эстафетном зачете. Под первым номером стартует сборная Норвегии, под вторым — сборная Швеции, под третьим — сборная Франции.

Ранее на этапе в Эстерсунде завершилась женская гонка преследования. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина с 17-й позицией.