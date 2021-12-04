Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результатах женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Первой там стала норвежка Марте Ройселанд. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, оказалась на 17-й строчке.

«Шашилов всех научил стрелять по его словам, но стрельбы нет. Мне интересно, откуда у Шашилова оптимизм, если девчонки и не бегут, и не стреляют. Главная проблема, что перспектив не видно», — цитирует Васильева Чемпионат.

Специалист отметил, что в таком случае важно сделать акцент на олимпийскую женскую эстафету. По его словам, так появится шанс доехать до подиума.

Напомним, соревновательный день на этапе в Эстерсунде продолжает мужская эстафетная гонка. Национальная команда стартует под пятым номером.