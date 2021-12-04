Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о ситуации с задержанием армейских болельщиков и о последующей акции поддержки.

Первый инцидент произошел после игры 16-го тура Российской Премьер лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2). Второй, уже связанный с проявлением солидарности, возник во время сегодняшнего выездного матча с «Крыльями Советов» (1:0). Фанаты покинули стадион на 19-й минуте и 11 секунде.

«Не понимаю зачем было задерживать такое огромное количество людей. Тем более в непонятных погодных условиях. Было холодно, можно просто замерзнуть.

Fan ID может сделать только хуже. Система распознавания лица проще — не пускать провинившихся болельщиков», – цитирует Березуцкого Sport24.

Тренер добавил, что люди были необоснованно задержаны на морозе, а потом доставлены в отделение.