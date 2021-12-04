Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала поведение россиянки Татьяны Сориной во время индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Она отметила, что соперница несколько раз наступала ей на палки.

«По моему мнению, это неспортивно. Я оборачивалась, чтобы понять, что происходит. Это расстроило меня в сегодняшней гонке», – приводит слова Йохауг «Матч ТВ».

Напомним, первое место в этой дисциплине заняла шведка Фрида Карлссон, Тереза Йохауг стала второй, на третьей позиции расположилась американка Рози Бреннан. Лучшая из россиянок – Наталья Непряева с пятым местом. Татьяна Сорина была только на восьмой позиции.

Завтра, 5 декабря, на этапе состоятся мужские и женские эстафетные гонки.