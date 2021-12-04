Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежки Терезы Йохауг о неспортивном поведении Татьяны Сориной. Иностранка заявила о помехах во время коньковой гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Известно, что Сорина могла наступать на палки Йохауг в ходе контактной дисциплины. Наставник не видел этого момента, но допустил эту ситуацию.

«Татьяна ведь шла за Йохауг, поэтому вполне возможно, что разок или другой наступила ей на палку. Я не вижу здесь неспортивность. Неспортивность – это когда преградили путь, не пустили, специально бьют по лыжам или по палкам», – цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Тереза Йохауг стала второй в этой гонке, Татьяна Сорина была только на восьмой позиции.