Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса. После этого достижения национальная команда пробилась в итоговую часть соревнований.

Матч продолжался 1 час и 6 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в ходе двухсетовой игры сделал семь подач навылет и не допустил ни одной ошибки. Также он реализовал свой единственный брейк-пойнт. Его соперник оформил пять эйсов, отличился четырьмя двойными ошибками и взял 3 и 5 брейк-пойнтов.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.

В финале национальная команда поборется за титул со сборной Хорватии. Матчи состоятся завтра, 5 декабря.