Болельщики московского «Спартака» покинули стадион во время первого тайма в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Так они поддержали фанатов ЦСКА.

Акция проводилась в знак солидарности болельщиков, задержанных после встречи предыдущего тура.

Известно, что накануне их поддержали фанаты сине-бело-голубых, когда покинули «Вираж» в игре с «Ростовом» (2:2). Болельщики соперников также присоединились к ним.

Ранее сегодня, 4 декабря, на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны вовсе остались пустыми. Сначала действовали фанаты самарского клуба, а потом болельщики армейцев.

Напомним, во встрече 16-го тура на домашнем стадионе фанаты ЦСКА провели большое файер-шоу. После игры сотрудники правоохранительных органов не выпускали их с объекта несколько часов, а также задержали несколько сотен людей.