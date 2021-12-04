Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике этапа Гран-при Саудовской Аравии. Его главный соперник, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался вторым.

В тройку также попал напарник по команде победителя – Серхио Перес. Он уступил Ферстаппену – 0,529 секунды. При этом Хэмилтон проиграл в два раза меньше, всего – 0,214 секунды.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова показал 20-е время. Его партнёр по коллективу Мик Шумахер был 19-м.

Далее соревновательный день продолжит квалификационный заезд. Его начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Итоговая гонка уик-энда состоится завтра, 5 декабря. Она стартует в 20:30 по московскому времени, по ее итогам будут начислены важные очки турнира.