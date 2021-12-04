Мужская сборная России по биатлону взяла бронзовые медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Результат определялся на последней стрельбе, после которой Эдуард Латыпов зашел на штрафной круг.

Первыми стали норвежцы, на их счету – четыре промаха. Вторыми были французы, допустившие восемь ошибок в сумме. Российские спортсмены проиграли 45 секунд на финише эстафеты.

На первом этапе сборную России представлял Карим Халили. Ему удалось передать эстафету четвертым с отставанием около 15-ти секунд. Огневой рубеж лежа спортсмен прошел быстро и качественно, отстреляв в одни секунды с лидерами. На стойке Халили тоже справился, но использовал все восемь патронов. Россиянин по итогам своего отрезка показал второй ход.

На втором этапе в эстафете на Кубке мира дебютировал 22-летний Даниил Серохвостов. После первого огневого рубежа он был первым и удержал свои твердые три секунды преимущества вплоть до второй стрельбы. На ней не задалось: семь использованных патронов, при чем промахивался он только на последних двух точках. После этой заминки Серохвостов побежал быстрее всех: как итог, самый лучший ход.

Третьим стартовал Александр Логинов. Он не отыграл значительных секунд, но великолепно прошел огневые рубежи, благодаря этому выйдя на вторую позицию. Россиянин завершил свой этап с проигрышем в 20 секунд норвежцам.

Эдуард Латыпов стал финишером эстафеты в национальной команде. С одним промахом на лежке он сохранил второе место. Однако на стрельбе стоя не закрыть все мишени и ушел на один штрафной круг. Ранее набранное преимущество и ошибки соперников позволили ему побороться за бронзу.

Медаль стала первой для сборной России в текущем сезоне розыгрыша Кубка мира.