Лондонский «Челси» сегодня, 4 декабря, проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче 15-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Подопечные Томаса Тухеля впервые с сентября остались без очков.

Встреча на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Игроки «Челси» открыли счет на 28-й минуте голом Тьяго Силвы. Спустя 12 минут «Вест Хэм» отыгрался, благодаря точному удару Мануэлю Лансини с 11-метровой отметки.

Перед перерывом Мейсон Маунт вывел «Челси» вперед. На 56-й минуте результат вновь сравнялся: забил Джаррод Боуэн. Решающий удар нанес Артур Масуаку на 87-й минуте.

Для «Челси» эта встреча стала первым поражением с сентября во всех турнирах. В последний раз они уступили «Ювентусу» в Лиге чемпионов 29 сентября, а 25-го были слабее «Манчестер Сити» в АПЛ.

Напомним, 8 декабря «Челси» на выезде встретится с петербургским «Зенитом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.