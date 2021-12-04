Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в 17-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые триумфально завершили матч впервые за семь последних встреч.

Игра на «Открытие Арене» в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Он забил гол на 13-й минуте встречи. Гостям удалось сравнять счет уже в первом тайме после точного удара в створ ворот Даниила Уткина в добавленное время.

Во второй половине игры на поле в составе москвичей вышли на замены Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Георгий Мелкадзе. При этом решающий гол в матче оформил атакующий хавбек Квинси Промес на 87-й минуте.

После этой игры «Спартак» перешел на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» занял промежуточную седьмую позицию.