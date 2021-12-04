Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий провел очередную партию за звание чемпиона мира на площадке в Дубаи (ОАЭ). Игра против норвежца Магнуса Карлсена завершилась ничьей.

Сегодня, 4 декабря россиянин играл белыми фигурами. Счет после семи партий составил 3:4 в пользу Карлсена. Все игры, за исключением шестой, не определяли победителя. Только вчера Карлсен смог обыграть Непомнящего в первый раз за этот турнир.

Восьмая партия запланирована на воскресенье, 5 декабря. Ее старт состоится в 15:30 по московскому времени.

Напомним, в шестой игре шахматисты побили мировой рекорд по длительности партии. В тот день они сделали 136 ходов и превысили достижение 1978 года.