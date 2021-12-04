Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Национальная команда, в составе которой бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, стала бронзовым призером.

«С точки зрения результата я рад, конечно. Медаль — это хорошо. С точки зрения реализации возможностей — всё не совсем хорошо», – заявил Каминский в эфире Матч ТВ.

Наставник добавил, что не ожидал неудачной стрельбы на стойке, ведь раньше проблемы возникали только с первыми рубежами.

«У Латыпова нет опыта борьбы за золото. Раньше мы то догоняли, то отбивались, чтобы сохранить серебро или бронзу», – добавил специалист.

Напомним, на последнем огневом рубеже Латыпов не смог закрыть все мишени и ушел на один штрафной круг. При этом ошибки соперников и ранее набранный запас времени помогли в борьбе за третье место.