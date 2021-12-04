На трассе в Джидде сегодня, 4 декабря, пройдет квалификация этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Начало заездов запланировано на 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию квалификационной сессии можно будет посмотреть здесь:

В пятницу, 3 декабря, в Джидде прошли две свободные практики этого уикенда, на обеих лучший результат показывал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Однако уже в третьем свободном заезде в субботу первым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На сегодняшнем старте британец уступил ему 0,214 секунды. Тройку замкнул Серхио Перес из австрийской команды.

Завтра, 5 декабря, состоится заключительный соревновательный день. Он стартует в 20:30 по московскому времени.