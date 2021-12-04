Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов отреагировал на штрафной круг Эдуарда Латыпова в мужской эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Национальная команда взяла бронзовые медали, несмотря на ошибки финишера. Сборную представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первыми стали норвежцы, а вторую строчку заняли представители Франции.

«Думаю, он решил попробовать немножко нагнать норвежца на рубеже – прийти как можно раньше на коврик, чтобы создать некий тремор для Кристиансена. Но получилась, видимо, обратная картина. В любом случае он молодец, отработал», – заявил Максимов в эфире Матч ТВ.

Специалист отметил, что сегодня соперники ошибались меньше россиян. При этом команда, по его словам, впервые поднялась на пьедестал со штрафным кругом.

Напомним, завтра, 5 декабря, на этапе в Эстерсунде пройдут мужская гонка преследования и женская эстафета.