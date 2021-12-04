Сегодня, 5 декабря, сборная России по теннису проведет финальные встречи на Кубке Дэвиса. Их соперниками станут хорватские спортсмены.

После успешного прохождения 1/2 финала россияне поборются за титул в главных матчах турнира.

Первая игра запланирована на 18:00 по московскому времени. На корт выйдут Андрей Рублев и хорват Борна Гойо. Далее, в 19:30 по мск, стартует матч между Даниилом Медведевым и Марином Чиличем.

Спустя еще полтора часа может состояться игра в парном разряде. Аслан Карацев с Андреем Рублевым будут противостоять Николу Мектичу и Мате Павичу.

Напомним, в полуфинале Даниил Медведев одержал победу над Янном-Леннардом Штруффом из Германии. Чуть раньше Андрей Рублев обыграл немца Доминика Кёпфера.