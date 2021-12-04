Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория раскритиковал действия арбитров после матча 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые в этой встрече обыграли «Ахмат» (2:1).

Наставник отметил, что ему особенно не понравилось удаление форварда Александра Соболева. Игрок покинул поле на 33-й минуте после грубого нарушения.

«В первом тайме это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – её понять тоже тяжело. Мне в целом не понравилась работа арбитра», — цитирует Виторию Чемпионат.

Голами в матче в составе победителей отличились Виктор Мозес и Квинси Промес. При этом второй мяч стал решающим: он попал в ворота при одинаковом счете на 87-й минуте. Со стороны «Ахмата» в конце первого тайма забил Даниил Уткин.

Красно-белые впервые одержали первую победу за последние семь встреч во всех турнирах этого сезона.