«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании под руководством Хави. Сегодня, 4 декабря, каталонцы проиграли «Бетису» на домашнем поле.

Матч на «Камп Ноу» завершился со счетом – 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был засчитан ближе к концу второго тайма. На 79-минуте точный удар по воротам нанес форвард «Бетиса» Хуанми, результативную передачу ему сделал Кристиан Тельо.

Ранее, после своего прихода в штаб сине-гранатовых, Хави еще не оставался с поражением.

По итогам 15-го тура Примеры «Бетис» находится на промежуточной третьей позиции в таблице чемпионата с 30 очками. «Барселона» занимает только седьмую строчку с 23 баллами.

Следующий матч каталонцы проведут с «Осасуной» 12 декабря. Их соперники в тот же день встретятся с «Реал Сосьедадом».