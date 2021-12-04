Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев уступили немецкой паре Кевин Кравиц – Тим Пюц в полуфинале парного разряда на Кубке Дэвиса.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту и завершился со счётом – 6:4, 3:6, 4:6 в пользу представителей Германии.

Россияне оформили шесть эйсов, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из пяти брейк-пойнта.

Немцы девять раз подали навылет, отличились двумя двойными ошибками и использовали три из восьми брейк-пойнтов.

Несмотря на исход встречи, российская сборная уже пробилась в финал турнира. Полуфинал закончился со счётом 2:1, благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Завтра, 5 декабря, они будут сражаться за титул с хорватскими теннисистами. Начало первого матча запланировано на 18:00 по московскому времени.