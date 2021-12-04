Московский «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на домашнем поле. Команда Маркуса Гисдоля не смогла забить и противостоять аутсайдерам турнирной таблицы.

Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре забил польский полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк. Он поразил ворота с пенальти на 42-й минуте. В начале второго тайма железнодорожники остались в меньшинстве после удаления Тина Едвая. Он получил вторую желтую карточку за матч и покинул поле.

«Локомотив» создал серию поражений из четырех игр подряд. Москвичи трижды проиграли в чемпионате страны и один раз разгромно уступили «Лацио» в Лиге Европы (0:3).

По итогам 17-го тура железнодорожники занимают промежуточное пятое место с 25 баллами. Их соперники держатся на 12-й строчке с 16 очками.