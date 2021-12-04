Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Лидер текущего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла» опережал его по ходу заезда, но попал в аварию.

Второе место по итогам гонки в субботу занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас. В тройку смог попасть и Ферстаппен. Он шел с улучшенными показателями британца в решающей попытке. Однако пилот австрийского коллектива ошибся на последнем повороте, сломал заднюю правую подвеску и потерял время.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации занял 20-е место, уступив около двух с половиной секунд своему напарнику Мику Шумахеру с 19-м результатом. Они же и не прошли во второй сегмент трассы.

Финальный заезд уик-энда состоится завтра, 5 декабря. Старт назначен на 20:30 по московскому времени.