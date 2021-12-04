На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 5 декабря, пройдут первые в сезоне мужские и женские эстафетные гонки. Страну представят сразу две команды в каждой дисциплине.

Первыми стартуют мужские коллективы, они пробегут 4 по 7.5 километров. Начало эстафеты запланировано на 11:00 по московскому времени.

В составе первой команды выйдут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Второй, не менее сильный квартет, представят Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Женщины начнут свою гонку с этапами по пять километров в 13:25 по московскому времени. Представителей сборной вновь разделили на две части, но в этот раз первый коллектив собрал сильнейших.

В более перспективный состав вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Для последней – эстафета станет дебютной в основе российской сборной на Кубке мира.

За вторую команду побегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Эстафетные гонки завершат норвежский этап, следующие соревнования Кубка мира пройдут в Давосе (Швейцария).