Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приблизился к рекорду Бундеслиги по количеству голов в выездных матчах. Форвард повторил достижение во встрече с дортмундской «Боруссией» в 14-м туре национального чемпионата.

Игра началась в 20:30 по московскому времени, сейчас продолжается второй тайм со счетом 2:2.

На девятой минуте мяч в ворота хозяев забросил Левандовски. Таким образом, он оформил свой 117-й точный удар в выездных матчах Бундеслиги. Он сравнялся с показателями Клауса Фишера.

По общему количеству голов Левандовски (291) уступает только Герду Мюллеру (365).

Напомним, на этой неделе поляк не смог получить заветный «Золотой мяч», но взял награду лучшего нападающего этого года.