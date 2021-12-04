Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результатах матча между железнодорожниками и «Уралом» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, игроки не виноваты в поражении, они просто не понимают наставника.

Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом – 1:0 в пользу гостей из Екатеринбурга.

Семин отметил, что все футболисты старались, каждый выкладывался на 100 процентов.

«Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно идут в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются – жёлтые и красные», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что летом клуб купил много игроков, но сейчас КПД у них равен нулю.

Напомним, «Локомотив» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 25 очками. «Урал» с 16 баллами находится на 12-й позиции.