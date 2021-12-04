Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационного заезда и свое происшествие на трассе этапа Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

Гонщик отметил, что в попытках все было отлично, за исключением аварийной ситуации.

«Конечно, это ужасно. Не до конца понимаю, что произошло, но я заблокировал колёса, попытался удержаться на трассе и продолжить движение, но в итоге задел стену и был вынужден остановиться», – цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Пилот добавил, что разочарован результатом в субботу. Также он пока не знает, пострадала ли коробка передач у болида.

Напомним, представитель «Ред Булла» занял третье место. Он потерял время в последней попытке, не попав в поворот.