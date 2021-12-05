Сегодня, 5 декабря, состоится мужская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Старт-лист сформирован по результатам спринта. Гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

Первым на дистанцию уйдет швед Себастьян Самуэльсон. Через 18 секунд стартует Эмильен Жаклен из Франции, через 22 — француз Кентен Фийон Майе. Четвертым на линии появится Эдуард Латыпов, он будет проигрывать 26 секунд лидеру.

Александр Логинов отправится в гонку с 13-й позиции и отставанием в 56 секунд. Александр Поварницын стартует под 28-м номером (+1,22), Карим Халили – под 33-м (+1,30), Василий Томшин – под 39-м (+1,39).

Напомним, накануне, 4 декабря, мужская российская эстафета взяла бронзовые медали со штрафным кругом на последнем этапе. Тогда со стрельбой стоя не справился именно Латыпов.