Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свой финишный этап в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсмен ушел на круг после заключительного рубежа, но поборолся за третье место.

Латыпов отметил, что не начал паниковать, когда не смог закрыть все мишени из восьми патронов.

«Стало ясно, что всё нужно делать максимально быстро, потому что время упущено. Назвал бы себя балдой за вторую стрельбу? Не стал бы. Понятно, что ошибся, недоволен собой», — рассказал биатлонист в эфире Матч ТВ.

Латыпов добавил, что его состояние неидеально, и он не ожидал высоких скоростей.

Также в эстафете приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Первый биатлонист показал второй ход на своем этапе, следующий, еще дебютант, стал лучшим по скорости среди своих соперников. Логинов же закрыл все десять мишеней.