Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала возможность повышения возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях в своем виде виде спорта. Она не видит необходимости в появлении этих правил.

Сейчас представители фигурного катания могут выступать на основных стартах с 15 лет.

«У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший», – приводит слова Загитовой РИА Новости Спорт.

Согласно новому предложению, вынесенному на конгресс ISU норвежцами, в одиночном катании предлагают сделать допуск ко взрослым соревнованиям с 17 лет, в парных видах — с 16 лет.