На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 5 декабря, состоится женская эстафетная гонка. Начало гонки запланировано на 14:35 по московскому времени.

Каждая из участниц гонки пробежит дистанцию в шесть километров с двумя огневыми рубежами: стрельба лежа и стрельба стоя.

Сборную России представит следующий состав: первый этап побежит Кристина Резцова, затем стартует Лариса Куклина, она передаст эстафету Светлане Мироновой, а финишером станет Ульяна Нигматуллина.

Российская команда стартует под шестым номером: именно это место женская сборная заняла в зачете эстафетных гонок по итогам прошлого сезона.

В старт-листе на гонку заявлены коллективы из 23 стран. Под первым номером побегут шведки, под вторым — немки, под третьим — француженки.