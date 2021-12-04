«Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Форвард триумфаторов Роберт Левандовски отличился дублем в этой игре.

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 5-й минуте счет открыл игрок «Боруссии» Юлиан Брандт, ему ассистировал Джуда Беллингема. Спустя четыре минуты Левандовски отправил свой первый мяч в ворота и сравнял результат.

В концовке первого тайма Кингсли Коман забил еще за «Баварию», но превосходство в счете продолжалось недолго. В начале второй половины матча Эрлинг Холанд вернул ничью. Решающий гол записал на свой счет Левандовски: на 77-й минуте он реализовал пенальти.

Известно, что нападающий установил новый рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей в выездных матчах. Левандовски сначала догнал достижение в 117 голов, а потом на один превысил его.