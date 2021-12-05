Женская сборная России по гандболу встретится с командой Польши во втором туре группового этапа чемпионата мира. Игра будет проходить на арене «Польеспортиу Пла де Л’Арк» в Лирии (Испания) сегодня, 5 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Обе команды представляют группу В, среди соперников там есть сборные Сербии и Камеруна. Для выхода в следующий этап соревнований необходимо занять место в топ-3 своей группы.

В стартовом матче турнира россиянки разгромно обыграли представительниц Камеруна. Они победили со счетом — 40:18.

Сборная Польши начала свой путь на соревнованиях с поражения. В первой игре они уступили Сербии с результатом — 21:25.

После завершения группового этапа участники будут разделены на четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки выходят в четвертьфинал, а дальше сразятся по стандартной схеме плей-офф.