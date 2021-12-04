Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оказался в списке травмированных команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после недавно полученного повреждения во встрече против «Сан-Хосе Шаркс».

По информации в Твиттере журналиста Артура Стэйпла, игрок может пропустить как минимум три ближайших матча.

Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась накануне, 3 декабря, со счетом — 1:0 в пользу хозяев.

Шестеркин провёл на льду 45 минут и сделал 19 сэйвов. Из-за травмы ему пришлось покинуть лёд, его место занял Александр Георгиев, который отразил оставшиеся 9 бросков по воротам.

Далее по расписанию у «Нью-Йорк Рейнджерс» запланированы две встречи с «Чикаго Блэкхоукс» и одна с «Колорадо Эвеланш».