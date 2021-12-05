В Саудовской Аравии сегодня, 5 декабря, завершится этап серии Гран-при Формулы-1. В последний день на городской трассе пройдет итоговая гонка.

Начало финального заезда назначено на 20:30 по московскому времени. Стартовый список на него формировался по результатам субботней квалификации.

По итогам гонок 4 декабря пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат, третьим финишировал Валттери Боттас из той же команды. Лидер текущего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла» остался третьим.

В квалификации голландский гонщик попал в аварию в решающей попытке. Он не вписался в поворот и потерял время, ранее опережая Хэмилтона.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам заезда стал 20-м, его товарищ по «Хаасу» Мик Шумахер занял 19-ю строчку.

В турнирной таблице лидером сезона остается Макс Ферстаппен с 351,5 балла. Его пытается догнать Льюис Хэмилтон с 343,5 балла за прошедшие гонки.