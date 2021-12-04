Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала конкуренцию двух российских школ по фигурному катанию. Она сравнила коллективы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Специалист отметила, что олимпийский чемпион находится только в начале своего тренерского пути.

«О противостоянии Плющенко и Тутберидзе смешно даже говорить. Этери – выдающийся тренер, Женя – начинающий тренер», — рассказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее мнению, Плющенко хорошо работает, а для появления результатов нужны годы практики. Он сможет их добиться, если продолжит работать.

Ранее Тарасова поделилась мнением о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании. Она полагает, что российским фигуристкам это правило не помешает побеждать в будущем.