NVsport представляет главные новости из мира спорта за 4 декабря в традиционном дайджесте.

Российская мужская эстафета попала в призы со штрафным кругом Латыпова

Мужская сборная России по биатлону взяла бронзовые медали на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Результат определялся на последней стрельбе, после которой Эдуард Латыпов зашел на штрафной круг.

Медведев обыграл немца Штруффа. Россия вышла в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса. После этого достижения национальная команда пробилась в итоговую часть соревнований.

Непомнящий и Карлсен завершили ничьей 7-ю партию за звание чемпиона мира

Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий провел очередную партию за звание чемпиона мира на площадке в Дубаи (ОАЭ). Игра против норвежца Магнуса Карлсена завершилась ничьей.

«Локомотив» потерпел домашнее поражение от аутсайдера РПЛ «Урала»

Московский «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на домашнем поле. Команда Маркуса Гисдоля не смогла забить и противостоять аутсайдерам турнирной таблицы.

Шевченко взяла еще одну медаль на Кубке IBU: теперь она вторая в масс-старте

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко взяла серебряную медаль в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Это вторая награда спортсменки в этот уик-энд.

Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Шушене. Это вторая победа подряд для Антона

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 в рамках второго этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

«Спартак» завершил матч с «Ахматом» с первой победой за семь встреч

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в 17-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые триумфально завершили матч впервые за семь последних встреч.

Крюгер выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира в Лиллехаммере, Червоткин — 4-й, Большунов — 14-й

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл мужскую гонку на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

Хэмилтон завершил квалификацию на Гран-при Формулы-1 первым, Ферстаппен – с аварией

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Лидер текущего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла» опережал его по ходу заезда, но попал в аварию.