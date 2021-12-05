В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу во встрече одержали «столичные» со счетом 3:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Для российского форварда этот гол стал 750-м в карьере и 20-м в текущем сезоне НХЛ. Овечкину осталось забросить 16 шайб, чтобы догнать Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов лиги.

Единственный гол за «Коламбус» забил Эрик Робинсон.

Овечкин находился на льду 22:48 минут и заработал коэффициент полезности «+2». В текущем сезоне 36-летний форвард набрал 39 очков (20+19) за 25 матчей.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 17 из 18 бросков.