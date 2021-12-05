В Нью-Йорке прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин отличились в составе «Рейнджерс».

За «Чикаго» шайбы забросили Патрик Кейн и Алекс Деюринкэт.

Артемий Панарин набрал в матче три результативных балла. Он забил гол и оформил ассистентский дубль, поучаствовав во всех шайбах команды. 30-летний россиянин провел на льду 21 минуту и 26 секунд. Панарин получил коэффициент полезности «+1».

Артемий заработал 26 (7+19) очков в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» защищал Алекандр Георгиев. Голкипер отразил 25 бросков из 27.