«Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

За «Миннесоту» отличились Джордан Гринвей, Матч Цуккарелло и Маркус Фолиньо.

За «Торонто» две шайбы забросил Джейсон Спецца, еще один гол забил Остон Мэттьюс.

В трех периодах и овертайме выявить победителя не удалось. Исход матча решала серия послематчевых буллитов. Победную шайбу забросил форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

24-летний россиянин провел на льду 21 минуту и 7 секунд. Капризов заработал 29-й (9+20) балл по результативности в сезоне-2021/2022.

Голкипер «Миннесоты» Кэм Тальбо отразил 39 бросков из 42. Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл отбил 37 из 40 шайб.