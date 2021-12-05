Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил травму в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (3:2). Об этом сообщает Marca. Роналду оформил дубль в этой встрече.

Источник сообщает, что после одного из своих голов Криштиану побежал к угловому флажку и отпраздновал свой гол в привычном стиле – прыжком с разворотом. Он потерял баланс и повредил колено. Роналду даже после повреждения остался на поле. Его заменили только на 88-й минуте матча.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча пройдет 5 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Англии.