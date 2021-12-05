Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о работе Маркуса Гисдоля в качестве главного тренера.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата. Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав», – заявил Цорн «РИА Новости Спорт«.

Спортивный директор «Локомотива» добавил, что большая часть травм была получена игроками еще до прихода Гисдоля в команду. Сейчас тренеру приходится выпускать недолеченных футболистов на поле, и они снова травмируются.

Томас Цорн заявил, что пока результаты не устраивают ни руководство «Локомотива», ни главного тренера.

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1. Железнодорожники проиграли в третьем подряд матче РПЛ.