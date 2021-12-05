На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 5 декабря, пройдут мужские и женские эстафеты. От сборной России заявлено по 2 команды.

Первыми на старт выйдут мужчины. Начало гонки – в 11:20 по московскому времени.

Прямая трансляция доступна в эфире телеканала «Матч ТВ». Начало – в 11:00 по мск.

Лыжники пробегут 4 этапа по 7,5 километров. Первые два спортсмена преодолеют дистанцию классическим стилем, а завершать эстафету будут коньковым ходом.

В составе первой команды на старт выйдут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Второй квартет составлен из Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова.